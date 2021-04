Custode cimitero Sezze arrestato per festini. Pagava il tecnico della caldaia con "pasticche per femmine" (Di domenica 18 aprile 2021) Fausto Castaldi, il Custode del cimitero di Sezze arrestato per la compravendita dei loculi e i festini nella sua villa adiacente al campo santo, avrebbe ricompensato il tecnico intervenuto per la caldaia regalando delle pasticche da propinare alla donna due ore prima di fare sesso. E’ quanto, come apprende l’Adnkronos, si legge in una conversazione audio-video del 20 maggio 2019 in mano ai carabinieri del Comando Provinciale di Latina titolari delle indagini. “Queste qua sono per le femmine!” dice Castaldi “Per le femmine?” gli chiede il tecnico, “Eh! Io questa poi a una ce l’ho sco... come ca...o si chiama... all’arancia con l’arancio (...).”. N el prosieguo del dialogo riferiva di avere acquistato ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 aprile 2021) Fausto Castaldi, ildeldiper la compravendita dei loculi e inella sua villa adiacente al campo santo, avrebbe ricompensato ilintervenuto per laregalando delleda propinare alla donna due ore prima di fare sesso. E’ quanto, come apprende l’Adnkronos, si legge in una conversazione audio-video del 20 maggio 2019 in mano ai carabinieri del Comando Provinciale di Latina titolari delle indagini. “Queste qua sono per le!” dice Castaldi “Per le?” gli chiede il, “Eh! Io questa poi a una ce l’ho sco... come ca...o si chiama... all’arancia con l’arancio (...).”. N el prosieguo del dialogo riferiva di avere acquistato ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Custode cimitero Sezze arrestato per festini. Pagava il tecnico della caldaia con 'pasticche per femmine' - a42nno : RT @HuffPostItalia: Custode cimitero Sezze arrestato per festini. Pagava il tecnico della caldaia con 'pasticche per femmine' - HuffPostItalia : Custode cimitero Sezze arrestato per festini. Pagava il tecnico della caldaia con 'pasticche per femmine' - fisco24_info : Sezze, scandalo festini cimitero: le carte dell'inchiesta: Telecamere in casa del custode per riprendere i rapporti… - ilfidocustode1 : Laura C. : “Il Fido Custode - Cimitero per Animali d'affezione- Cremazioni e Sepolture grazie ! Ciao mio bel gatto… -