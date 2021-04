Arte | risolto il mistero del busto di Flora di Berlino | non è di Leonardo Adnkronos 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 aprile 2021) () - Quando nel 1909 il Kaiser Museum di(ora Bode Museum) espose per la prima volta '', ilin cera fu attribuito al grande maestro del Rinascimento italiano e così folle di curiosi accorsero per ammirare la seducente raffigurazione mitologica. Ad alimentare l'eccezionale scoperta concorse anche l'annucio che si trattava di una delle poche sculture sopravvissute di. Fu Wilhelm Bode, direttore dei musei di, a creare l'enfasi intorno a quella spettacolare statua, che fu acquistata a Londra per 185.000 marchi, una somma rilevante per l'epoca. Lo storico dell'tedesco affermò convinto che si trattava di un'opera originale dida Vinci, come testimoniava, a suo parere, il sorriso enigmatico della dea, ...