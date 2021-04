Alberto Matanto | al dito un pegno d’amore? Lo porta sempre

(Di domenica 18 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Matano è uno dei conduttori più amati del momento, l’ex mezzobusto del Tg 1 ha un oggetto da cui non si separa mai: lo avete mai notato? Questo pomeriggio vedremoMatano su Rai 1 ospite di Francesca Fialdini nel talk Da noi a ruota libera, tra gli altri ospiti anche Martina Colombari che avrà modo di parlare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matanto

Corriere dell'Umbria

Torna l’appuntamento della domenica, subito dopo Domenica In, con “Da Noi…A Ruota Libera” condotto da Francesca Fialdini. Il programma verrà trasmesso dalle 17.20 su Rai 1. Da Noi…A Ruota Libera, oggi ...La Vita in diretta, Alberto Matano verso la conferma alla conduzione del programma di Rai 1 per la terza volta consecutiva.