Webinar gratuito e certificato | modelli di didattica digitale integrata in presenza di alunni con bisogni educativi speciali Con Andrea Raciti

(Di sabato 17 aprile 2021)di formazione professionale per docenti, organizzato eda SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola). Il corso, che si volgerà il 20 aprile 2021 alle ore 16:00-18:00, è riconosciuto dal Ministero dell'istruzione e è valido ai fini della formazione in servizio prevista dalla direttiva 170/2016. La partecipazione e il rilascio della certificazione riconosciuta dal Ministero dell'istruzione sono gratuiti. L'articolo .

Advertising

dchiarella : webinar gratuito 5 maggio. - GestProcessi : RT @taleaconsul: Venerdì 30 aprile 2021 organizziamo il #webinar gratuito “Digital Transformation a supporto dell’RSPP per gestire la #Sicu… - antopillosio : RT @ConfindustriaUd: ??Webinar gratuito '#Confindustria #Udine incontra' ???22 aprile ore 17 ???Dialogo sul #futuro tra @MareschiAnna, presid… - PTribunale : Webinar gratuito ??????? ???? ?????? ?? ???? ???????????????? ?????????? ?????????????? ?? Giovedì 22 aprile, ore 18.00 ?? In diretta sulla pagina… - OrioEugenio : Unibiofor- Associazione Unione dei Biologi Forensi Italiani è lieta di presentare il Webinar gratuito 'Il Biologo F… -

Ultime Notizie dalla rete : Webinar gratuito

... alla pagina www.salonedellostudente.it/docenti ci sonodi aggiornamento didattico e di ... L'intera iniziativa è navigabile in modo totalmentesulla piattaforma www.salonedellostudente.PROGRAMMA Lunedì 19 Aprile ore 11:00Live - COME CREARE UN POST PERFETTO SUI SOCIAL MEDIA PER AUMENTARE LE VENDITE VIVIANA DAMORE, Social media Coach ed Esperta di Comunicazione sul ...Oggi dalle 9.30 alle 17, si terrà in streaming il convegno internazionale di studi “Venere. Natura Ombra Bellezza” a cura di Claudia Cieri Via, organizzato da Fondazione Palazzo Te nell’ambito del pro ...1' di lettura 16/04/2021 - Dopo il successo dei primi due incontri, si terrà Domenica 18 Aprile il terzo webinar gratuito, messo a disposizione da Terziario Donna Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche ...