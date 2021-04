Sondaggi: continua a calare la fiducia in Draghi, in due mesi ha perso l'8% (Di sabato 17 aprile 2021) Brutto segnale e la prova che il 'santo subito' non esiste nella realtà: continua a calare la fiducia in Mario Draghi, ora al 53%: in poco più di due mesi ha perso l'8% dei consensi. Lo rileva Monitor ... Leggi su globalist (Di sabato 17 aprile 2021) Brutto segnale e la prova che il 'santo subito' non esiste nella realtà:lain Mario, ora al 53%: in poco più di duehal'8% dei consensi. Lo rileva Monitor ...

Advertising

globalistIT : - agntfisherr : @mbiscottx SI QUELLO. se oggi twitter continua così non twitterò niente, che poi manco i sondaggi per chiedere se i… - mau_or_ : Testa o croce: testa mi butto, croce resto qui. #rischioragionato anche questo... Dal #governodeimigliori mi aspet… - 3nd : @matteosalvinimi Nel frattempo la Meloni continua a portarti via punti nei sondaggi. #semprepiusereno - Oswald18593856 : @vivisantoro77 Non cambierà mai il tizio, una risata può ancor di più ridicolizzarlo. Continua facendo finta di no… -