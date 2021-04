Roma, nascondeva la eroina e hashish nella cassaforte dell’hotel: per recuperarla arrivano i vigili del fuoco. Arrestato un sessantenne (Di sabato 17 aprile 2021) I falchi della Sesta Sezione della squadra mobile di Roma hanno pizzicato un sessantenne italiano, titolare di un albergo, che nascondeva 15 chili tra hashish ed eroina nella cassaforte del suo hotel. Per aprire l’armadio blindato sono intervenuti i vigili del fuoco. L’uomo è stato Arrestato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) I falchi della Sesta Sezione della squadra mobile dihanno pizzicato unitaliano, titolare di un albergo, che15 chili traeddel suo hotel. Per aprire l’armadio blindato sono intervenuti idel. L’uomo è stato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

zazoomblog : Roma albergo “stupefacente” sulla Tiburtina: ecco cosa nascondeva il titolare nelle camere (e in una cassaforte) -… - Bart__Alex : Trafficante pakistano di clandestini si nascondeva a Roma #parassitilandia by #pd Quale posto migliore per nasco… - Mamox__ : @VujaBoskov Negli ultimi minuti sarebbe stato importante un calciatore alla Bruno Conti, che nascondeva la palla co… - jobwithinternet : RT @Massimo10489625: ???? #SanaInformazione TRAFFICANTE PAKISTANO DI CLANDESTINI SI NASCONDEVA A ROMA - Massimo10489625 : ???? #SanaInformazione TRAFFICANTE PAKISTANO DI CLANDESTINI SI NASCONDEVA A ROMA -