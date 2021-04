(Di sabato 17 aprile 2021)saranno inil 26, ovvero il giorno delleannunciato da Mario Draghi? Ieri il report #48 del monitoraggio della fase 2 dell’emergenza coronavirus ha portato all’ordinanza del ministero della Salute sulla Campaniaarancione ma non ha preso altre decisioni perché, per effetto del decreto primodel governo Draghi, fino alla fine del mese lepossono trovarsi solo inrossa o arancione.dal 26inMa tra dieci giorni tutto cambierà. L’ultimo monitoraggio ...

Advertising

matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - LegaSalvini : #RIAPERTURE, TORNANO LE ZONE GIALLE: RISTORANTI APERTI LA SERA. LEGA: 'LA LIBERAZIONE' - fattoquotidiano : 400 MORTI AL GIORNO E VOGLIONO RIAPRIRE L’unica certezza è che nella cabina di regia presieduta oggi dal premier M… - CarieriF : RT @LaNotiziaTweet: Riaperture dal 26 aprile: quali regioni in zona gialla rafforzata? - papiniste : RT @fattoquotidiano: 400 MORTI AL GIORNO E VOGLIONO RIAPRIRE L’unica certezza è che nella cabina di regia presieduta oggi dal premier Mari… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture dal

26 aprile pranzo e cena all'aperto. Dall'1 giugno al chiuso Ledei ristoranti sono una delle novità che caratterizzeranno la svolta26 aprile, quando sarà ripristinata la zona ...Da lunedì 26 aprile il ripristino delle zone gialle, come deciso dalla cabina di regia:governo una road map di progressiveCoronavirus e26 aprile ci sarà il ripristino delle zone gialle , così come deciso dalla cabina di regia, e il governo ha delineato una road map di progressivein Italia a partire da quel ...Gli interventi hanno riguardato gli infissi (usurati dal tempo), l’eliminazione delle barriere architettoniche ... in prospettiva delle prossime riaperture post pandemiche, dalle varie società ...Cosa cambierà nelle regole contro il Covid a partire dal 26 aprile 2021, dal 15 maggio, dal 1 giugno e dal 1 luglio: tutto il calendario ...