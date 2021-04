Riapertura scuole | servono misure adeguate di accompagnamento a tutela della sicurezza e della salute Nota unitaria dei sindacati

(Di sabato 17 aprile 2021) Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda, in unacongiunta, chiedono al governo,diper il ritorno in classe per tutti a partire dal 26 aprile. L'articolo .

... la possibilità di spostarsi liberamente tra regioni classificate in questo colore e la, a partire dal 26 aprile, di diverse attività. Scuola. In zona gialla e arancione tutte le...Ladei plessi scolastici sarà occasione anche per l'avvio di un progetto per il corretto ... che verrà trasmesso tramite i canali social del Comune e diffuso allecittadine, per ...IL SEGNALE Il ministro della salute seduto accanto al premier durante la conferenza stampa Con Roberto Speranza, la conferenza stampa, è quasi un rito per celebrare la vicinanza del ministro al govern ...In piazza nonostante la pioggia. E per molti di loro, anche dopo duecento-trecento chilometri di strada. Per protestare a Cagliari contro la chiusura di negozi, bar, ristoranti c'è chi è arrivato anch ...