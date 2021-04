Pjanic escluso dalla Coppa del Re: Koeman lo spedisce in tribuna (Di sabato 17 aprile 2021) Miralem Pjanic, Riqui Puig, Junior Firpo e Matheus Fernandes sono i giocatori esclusi da Ronald Koeman per la finale di Coppa del Re di stasera contro l' Athletic Bilbao . I quattro calciatori non ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 aprile 2021) Miralem, Riqui Puig, Junior Firpo e Matheus Fernandes sono i giocatori esclusi da Ronaldper la finale didel Re di stasera contro l' Athletic Bilbao . I quattro calciatori non ...

Advertising

GoalItalia : Finale di Copa del Rey, Pjanic escluso: non va nemmeno in panchina ?? - sportli26181512 : Pjanic escluso dalla #CoppadelRe: Koeman lo spedisce in tribuna: L'ex Juve figura tra i quattro calciatori scartati… - yutomanga : RT @GoalItalia: Finale di Copa del Rey, Pjanic escluso: non va nemmeno in panchina ?? - AlexJuventina34 : RT @GoalItalia: Finale di Copa del Rey, Pjanic escluso: non va nemmeno in panchina ?? - GiuseppeA_7 : RT @GoalItalia: Finale di Copa del Rey, Pjanic escluso: non va nemmeno in panchina ?? -