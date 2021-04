"Ora non è tutto chiuso". Galli peggio di Speranza: la zona rossa non basta, a cosa vuole condannarci (Di sabato 17 aprile 2021) Massimo Galli peggio di Roberto Speranza. L'infettivologo è a dir poco intransigente quando si parla di riaperture. Ospite ancora una volta a Otto e Mezzo su La7, Galli frena: "La soluzione è vaccinare e sapere che non puoi fare certe riaperture se non si vaccina abbastanza". Il responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano è un fiume in piena nel salotto di Lilli Gruber: "Ora non è comunque tutto chiuso? Certo che non è tutto chiuso. basta sentire le storie di chi arriva in ospedale e si è preso l'infezione perché il figlio o il nipote ha partecipato a X feste. Gli inglesi hanno fatto una chiusura significativa e hanno vaccinato, vaccinato, vaccinato". Galli porta come ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Massimodi Roberto. L'infettivologo è a dir poco intransigente quando si parla di riaperture. Ospite ancora una volta a Otto e Mezzo su La7,frena: "La soluzione è vaccinare e sapere che non puoi fare certe riaperture se non si vaccina abnza". Il responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano è un fiume in piena nel salotto di Lilli Gruber: "Ora non è comunque? Certo che non èsentire le storie di chi arriva in ospedale e si è preso l'infezione perché il figlio o il nipote ha partecipato a X feste. Gli inglesi hanno fatto una chiusura significativa e hanno vaccinato, vaccinato, vaccinato".porta come ...

