Open Arms | Toti | ' Salvini a testa alta | legge non può essere interpretata in modi diversi'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Solidarietà a Matteo Salvini rinviato a giudizio per la vicenda Open Arms. Da ex ministro degli Interni ha agito in quanto tale, prendendo una decisione che è stata per di più condivisa anche da altri esponenti del governo Conte 1. Sono certo che Matteo andrà avanti a testa alta ma è assurdo che per la stessa ipotesi di reato una Procura chieda l'archiviazione e un'altra il processo. La legge non può essere soggetta a interpretazioni politiche". Lo scrive il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook.

