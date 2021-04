Motomondiale | Gp Portogallo | Quartararo in pole e Marquez sesto

(Di sabato 17 aprile 2021) Portimao, 17 apr. (Adnkronos) - Fabiopartirà dallaposition nel Gp deldi MotoGp. Il pilota della Yamaha ha chiuso con il crono di 1.38.862 davanti ad Alex Rins e Jean Zarco. In realtà laera stata firmata dalla Ducati di Checco Bagnaia ma il tempo è stato cancellato perché era stata esposta bandiera gialla, con il pilota italiano retrocesso in 11esima posizione. Buona prestazione di Marcche con la sua Honda partirà dalla sesta posizione, preceduto da Miller e Morbidelli. Chiudono la top ten Alex Espargaro, Marini, Mir e Oliveira.

...la griglia di partenza il2021 che arriva in Europa dopo le prime due gare sul circuito di Losalil . Le moto sono in pista sul circuito di Portimao per il Gran Premio del. ...... dobbiamo però naturalmente aggiungere che quella non era stata la prima edizione del Gpper il. Il Gp lusitano vanta infatti una discreta tradizione nel Campionato del Mondo ...MotoGP, GP Portogallo 2021: giro cancellato al pilota Ducati Francesco Bagnaia, la Yamaha di Fabio Quartararo conquista la pole position ...Il francese della Yamaha precede la Suzuki di Alex Rins, per lo spagnolo della Honda sesto posto al rientro dopo sette mesi. Quinto Morbidelli, ottavo Marini.