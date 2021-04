Lombardia | Mirabelli | ' Interrogazione su Cordone al Besta | continuità Formigoni-Fontana'

(Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - £La nomina di Angeloa Direttore generale dell'Istituto neurologicoè un fatto grave.risulta essere rinviato a giudizio nell'ambito dell'indagine per i presunti bilanci truccati dell'Ospedale San Matteo di Pavia. Nonostante questo la giunta lombarda all'unanimità l'ha nominato in un ruolo di grande prestigio. Ilè un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCSS), quindi vigilato dal ministero della Sanità. Quindi è urgente che anche il governo intervenga su questa vicenda e per questo presenterò una. Questa nomina dimostra ancora una volta che, purtroppo, continua ad esserci unadei protagonisti e delle scelte tra la sanità degli scandali dell'erae le scelte della ...

