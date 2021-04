I funerali del principe Filippo, Gran Bretagna in silenzio per le esequie. Il dolore della regina Elisabetta e Carlo (Di sabato 17 aprile 2021) Un omaggio sobrio, ma commosso, con due protagonisti a interpretare il momento dell'estremo congedo e un intero Regno a fare da sfondo. La Gran Bretagna ha detto oggi addio al principe consorte... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 aprile 2021) Un omaggio sobrio, ma commosso, con due protagonisti a interpretare il momento dell'estremo congedo e un intero Regno a fare da sfondo. Laha detto oggi addio alconsorte...

