Hamilton | ' Con le Red Bull sarà sfida vera' Verstappen | ' Non bene stavolta'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton Con

Lewisha commentato così la pole position nel GP di F1 dell'Emilia Romagna . Strategia difficile ? In vista della gara, il campione inglese sarà opposto alle due Red Bull alle sue spalle. '...La Mercedes di Lewisscatterà dalla prima posizione ad Imola. Nessuno ha fatto meglio dell '1'14"433 fatto ... la prima delle due Ferrari arpiona il quarto postoil tempo di 1'14"740. La ...(ANSA) – ROMA, 17 APR – Lewis Hamilton in 1’14"411 ha ottenuto la pole del GP del ‘Made in Italy’ sul circuito di Imola, la 99/a in carriera per il campione del mondo di F1. In prima fila domani accan ...Lewis ha dato una dimostrazione del suo valore nelle qualifiche del GP del Made in Italya e dell'Emilia Romagna: l'inglese ha collezionato la 99esima pole position con una prestazione che è andat oltr ...