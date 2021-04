Etiopia e Eritrea ammettono presenza truppe Asmara nel Tigrè

(Di sabato 17 aprile 2021) L'ha riconosciuto per la prima volta ladi propriein, nella regione travagliata del, promettendo di ritirarle, in una lettera congiunta con il governo di Addis ...

Ultime Notizie dalla rete : Etiopia Eritrea

A dispetto di numerose testimonianze, tanto l'quanto l'hanno finora negato la presenza di truppe dell'Asmara nel Tigrè. Asmara e Addis Abeba - si legge nel messaggio comune inviato ...New York, 17 apr 10:15 - L'e l'hanno concordato di avviare il ritiro delle truppe eritree dal Tigrè e di consentire lo schieramento dei contingenti...L’ Eritrea ha dichiarato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ritirerà le proprie truppe dalla regione del Tigray, in Etiopia, riconoscendo pubblicamente per la prima volta il coinvolgime ...L'Eritrea ha riconosciuto per la prima volta la presenza di proprie truppe in Etiopia, nella regione travagliata del Tigrè, promettendo di ritirarle, in una lettera congiunta con il governo di Addis A ...