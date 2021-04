Covid oggi 15 370 casi e 310 decessi | prosegue il calo dei ricoverati in terapia intensiva

(Di sabato 17 aprile 2021)in Italiabollettino del 17 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovidinelle ultime 24 ore sono in leggero, 15.370 contro i 15.943 registrati ieri. I tamponi esaminati sono 331.734, circa diecimila in più rispetto a ieri. Anche inelle ultime 24 ore sono in, 310, ieri erano 429. L’indice di positivitàscende al 4,6%. (dopo la foto) Iinsono 26 in meno, 3.340, con 163 ingressi nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 505.308 (-1.430). I guariti sono 16.484 in più e raggiungono quota 3.235.459. La distribuzione regionale dei nuovi contagi ...

A piazza del Popolo, nel primo pomeriggio di, sono stati allestiti ben mille bauli come ... Durante il check - in, i partecipanti hanno consegnato l'autocertificazione, come già richiesto in ...I dati della regione Sono 2.232 i contagi da coronavirus in Campania resi noti, 17 aprile, secondo il bollettino della regione. Da ieri, segnalati altri 12 morti. Tra i nuovi positivi, 1.471 sono asintomatici e 761 sintomatici. I tamponi molecolari effettuati sono 22.075. ...Sono 15.370 i nuovi casi registrati, con 310 nuove vittime. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Salute, elaborato sulla base di 331.734 tamponi effettua ...Sono stati 1.301 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.370. I morti sono stati invece 24 (ieri erano 21 ) e così il totale delle vittime siciliane del vir ...