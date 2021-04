ATP Barcellona 2021 | Lorenzo Musetti-Feliciano Lopez | spettacolo nel sorteggio Bye per Fognini e Sinner | Caruso pesca Norrie

(Di sabato 17 aprile 2021) Si è tenuto poco fa ildel torneo ATP 500 di, un autentico simbolo della stagione sulla terra rossa con un valore che si avvicina di molto ai grandi tornei su questa superficie. Lo si nota anche dall’elenco dei vincitori: Rafael Nadal a parte, con le sue 11 vittorie, si contano i due Manuel di Spagna, Orantes e Santana, Roy Emerson, Ilie Nastase, Jan Kodes, Bjorn Borg, Ivan Lendl, Mats Wilander, Thomas Muster, Richard Krajicek, Marat Safin, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moya, Kei Nishikori e Dominic Thiem. Per rendere l’idea, Guillermo Vilas ha raggiunto quattro finali e mai ne ha vinta una. Quattro gli italiani in tabellone: due, Fabioe Jannik, si trovano in lati opposti e godono del beneficio del bye al primo turno. Il ligure debutterà con un qualificato e dovrà probabilmente ...

OA_Sport : ATP Barcellona 2021: sorteggiato il tabellone del 500 che Rafael Nadal ha vinto per 11 volte. Lorenzo Musetti sfida… - _fragolina88 : Bello questo squilibrio tra parte alta e parte bassa del tabellone dell'ATP 500 di Barcellona. Ma quando la finiamo con queste barzellette? - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: Tabellone Atp 500 Barcellona 2021: #Nadal guida il seeding, presenti #Sinner, #Musetti e #Fognini - sportface2016 : Tabellone Atp 500 Barcellona 2021: #Nadal guida il seeding, presenti #Sinner, #Musetti e #Fognini - sportface2016 : Qualificazioni Atp #Barcellona: Federico #Gaio al turno decisivo, battuto #Robredo -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Barcellona

Nadal non si dà pace: "Certo non il modo migliore per cominciare la stagione sulla terra, ora vado ama soprattutto torno ad allenarmi per molte ore al giorno . È una sconfitta che fa male,...Nel suo palmares figurano 60 tornei sul rosso: in ordine alfabetico, 2 tornei ad Acapulco, 2 ad Amburgo, 11 a, 1 a Bastad, 1 a Buenos Aires, 1 in Costa do Sauipe, 4 a Madrid, 11 a Monte ...Buona la prima per Federico Gaio. Il tennista azzurro supera il primo turno di qualificazioni del torneo Atp 500 di Barcellona (Spagna, terra rossa) e lo fa sconfiggendo in due set, con il punteggio d ...Il tabellone dell'Atp 500 Barcellona 2021: Nadal guida il seeding, presenti Sinner, Musetti, Fognini e Caruso.