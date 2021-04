“Alexey Navalny sta morendo | è solo questione di giorni” E per i medici è a rischio infarto “in qualsiasi momento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 aprile 2021) Da quando è entrato nella colonia penale di Vladimir, a duecento chilometri da Mosca, le sue condizioni di salute non hanno fatto altro che peggiorare. Ma ora la portavoce di, oppositore numero uno di Vladimir Putin condannato a 2 anni e 5 mesi di carcere per violazione della libertà vigilata, lancia un allarme gravissimo: “La gente di solito evita la parola ‘morire’. Ma orasta. Nelle sue condizioni, è unadi”. Un messaggio che Kira Yarmish ha postato su twitter, mentre anche isi dicono seriamente preoccupati per l’oppositore. In una lettera al Servizio penitenziario federale la sua dottoressa, Anastasia Vasilyeva insieme a tre colleghi, fra cui un cardiologo, hanno spiegato cherischia ...