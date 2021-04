Verso la chiusura del centro medico legale dell’INPS di Pomezia | verrà trasferito | duro colpo per un ampio bacino d’utenza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’INPS diavrebbe deciso di chiudere il. E’ questa la notizia trapelata nelle ultime ore che, qualora venisse posta in essere ufficialmente, rappresenterebbe unper un. La nuova sede, in tal senso, sarebbe già stata individuata al Tuscolano: un cambiamento non certo di poco conto considerando che l’attuale sede pometina “copre” un territorio che comprende, tra gli altri, i comuni di, Ardea, Anzio, Nettuno, Albano, Genzano, Ariccia, Nemi, Lanuvio, Rocca di Papa per undi utenza stimato in circa 315.000 abitanti dal mare ai colli. Da quanto si apprende il trasferimento è al momento fissato per il 1 Maggio. Si tratterebbe in ...