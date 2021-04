Unrae | nel I trimestre un quarto di auto immatricolate in meno rispetto al 2019

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Il mercato dell’in Europa (UE+UK+EFTA) ha archiviato il primo2021 con poco più di 3 milioni di immatricolazioni, pari a un calo del -25,7%allo stesso periodo del, ultimo anno prima della pandemia, mentre in confronto al primo2020 (periodo statisticamente non attendibile a causa del lockdown allora già in vigore) si registra una sostanziale paritàa 3.054.035 immatricolazioni (+0,9%). Nel solo mese di marzo 2021 lenel mercato europeo sono state 1.387.924, con una perdita di oltre 383 mila vetture (-21,6%)a 1.771.030 immatricolazioni di marzo; il confronto con marzo 2020 indica invece un aumento del +62,7% ...

Il parco circolante in Italia al 31 dicembre 2020, secondo le ultime stime, contava 38.620. Nel trimestre le immatricolazioni di veicoli elettrici hanno raggiunto quota 6,6%, ben lontana dal 16%. Non solo ibride ed elettriche! Benchè gli ultimi dati 4%, non bisogna dimenticare che il totale ottenuto nel primo trimestre del 2021, pari a 446.978. Ritardo dell'auto elettrica in Italia: urgono ecobonus per 5 anni e colonnine. I dati europei mostrano che siamo indietro.