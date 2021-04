Una teoria dei colori insostenibile per sacrifici di cittadini e imprese (Di venerdì 16 aprile 2021) L’europarlamentare Procaccini: il Lazio ha i numeri per la zona gialla ma resta arancione per decreto! Raffaele Panico L’europarlamentare pontino Nicola Procaccini in una nota stampa dichiara: “Il Lazio, come altre Regioni, avrebbe i dati adeguati per diventare zona gialla a partire da lunedì, ma un decreto del governo Draghi impone la zona arancione fino a fine mese. Ma allora quale senso ha avuto stabilire i parametri medico-scientifici per designare i colori delle regioni con i relativi livelli di restrizioni, se poi vengono contraddetti da un atto normativo di carattere politico?Dopo un altro mese di lockdown, feste pasquali comprese, quello del governo è un atteggiamento irresponsabile e irrispettoso dei sacrifici compiuti da cittadini e imprese. Al contrario di quanto il governo e i suoi ministri dichiarano, è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021) L’europarlamentare Procaccini: il Lazio ha i numeri per la zona gialla ma resta arancione per decreto! Raffaele Panico L’europarlamentare pontino Nicola Procaccini in una nota stampa dichiara: “Il Lazio, come altre Regioni, avrebbe i dati adeguati per diventare zona gialla a partire da lunedì, ma un decreto del governo Draghi impone la zona arancione fino a fine mese. Ma allora quale senso ha avuto stabilire i parametri medico-scientifici per designare idelle regioni con i relativi livelli di restrizioni, se poi vengono contraddetti da un atto normativo di carattere politico?Dopo un altro mese di lockdown, feste pasquali comprese, quello del governo è un atteggiamento irresponsabile e irrispettoso deicompiuti da. Al contrario di quanto il governo e i suoi ministri dichiarano, è ...

