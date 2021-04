Tre Regioni restano rosse. Ma 11 hanno numeri da zona gialla (Di venerdì 16 aprile 2021) restano rosse la Puglia, la Sardegna e la Valle d’Aosta. Passa invece al colore arancione la Campania Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 aprile 2021)la Puglia, la Sardegna e la Valle d’Aosta. Passa invece al colore arancione la Campania

Coronavirus, la situazione migliora: in 12 Regioni numeri da 'zona gialla', soltanto in 3 restano 'rosse' [DETTAGLI] Coronavirus, i nuovi colori delle Regioni: solo in tre restano rosse Nuovo calo del valore Rt a livello nazionale. Il dato, secondo quanto emerso nel corso della cabina di regia di stamane, si assesta infatti a 0,85 rispetto a 0,92 ...

Covid: tre Regioni restano rosse, la Campania passa ad arancione commenta Alla luce dei dati del monitoraggio settimanale Ministero della Salute - Iss sulla diffusione del Covid in Italia, la Campania dovrebbe passare in zona arancione mentre resterebbero in rosso ...

Coronavirus, i nuovi colori delle: solo inrosse Nuovo calo del valore Rt a livello nazionale. Il dato, secondo quanto emerso nel corso della cabina di regia di stamane, si assesta infatti a 0,85 rispetto a 0,92 ...commenta Alla luce dei dati del monitoraggio settimanale Ministero della Salute - Iss sulla diffusione del Covid in Italia, la Campania dovrebbe passare in zona arancione mentre resterebbero in rosso ...