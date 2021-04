Torna la zona gialla, Verona e il Veneto riaprono dal 26 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) (Visited 1 times, 46 visits today) Notizie Simili: Numeri da zona gialla, ma Verona e il Veneto restano… Veneto al lavoro per le riaperture: forse… Zaia: "Il Veneto resta in zona rossa". Leggi su veronaoggi (Di venerdì 16 aprile 2021) (Visited 1 times, 46 visits today) Notizie Simili: Numeri da, mae ilrestano…al lavoro per le riaperture: forse… Zaia: "Ilresta inrossa".

Ultime Notizie dalla rete : Torna zona Dal 26 aprile torna la zona gialla, aprono scuole, teatri e ristoranti Premier Draghi: 'Si può guardare al futuro con un prudente ottimismo e ...

Covid, news di oggi. Dal 26/4 torna zona gialla. Ok a spostamenti tra regioni gialle. LIVE Lo ha detto il premier illustrando in conferenza stampa le misure decise nella cabina di regia. Speranza fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione: entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto ...

Draghi (Premier): “Una volta…" Dal 26 aprile nelle zone gialle potranno nuovamente aprire anche cinema, teatrie luoghi in cui sarà possibile assistere agli spettacoli all'aperto. Si sbloccheranno i confini regionali, con libertà di ...

Salvini e Speranza, pari e patta sulle riaperture Salvini ottiene l'apertura dei ristoranti a cena, ma solo all'aperto. Il ministro della Salute il coprifuoco alle 22. Draghi media: "Si è partiti da vedute diverse ma decisione unanime" ...

