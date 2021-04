“Sta con lui!”. Isola dei Famosi, svelato il mistero sul fidanzato di Beatrice Marchetti. Porta chiusa per Awed (Di venerdì 16 aprile 2021) L’interesse di Awed nei confronti di Beatrice Marchetti ha costretto la modella ad uscire allo scoperto. La concorrente è arrivata in Honduras mantenendo un certo mistero sulla sua vita sentimentale, ma l’insistenza dello youtuber ha smosso qualcosa. Evidentemente la ragazza voleva tenere separata la sua vita privata dal reality e non voleva accendere i riflettori sulla sua vita sentimentale. E, invece, le cose non sono andate così. Negli ultimi giorni c’è stato uno scontro tra Awed e Beatrice: lui si è allontanato per non dare troppe certezze e lei ha cercato di capire il motivo. Awed ha interpretato la cosa come una richiesta di attenzioni da parte sua, ma per Beatrice era solo un rapporto di amicizia, poiché la modella ha messo in chiaro di essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) L’interesse dinei confronti diha costretto la modella ad uscire allo scoperto. La concorrente è arrivata in Honduras mantenendo un certosulla sua vita sentimentale, ma l’insistenza dello youtuber ha smosso qualcosa. Evidentemente la ragazza voleva tenere separata la sua vita privata dal reality e non voleva accendere i riflettori sulla sua vita sentimentale. E, invece, le cose non sono andate così. Negli ultimi giorni c’è stato uno scontro tra: lui si è allontanato per non dare troppe certezze e lei ha cercato di capire il motivo.ha interpretato la cosa come una richiesta di attenzioni da parte sua, ma perera solo un rapporto di amicizia, poiché la modella ha messo in chiaro di essere ...

Advertising

fattoquotidiano : PERCHÉ FIGLIUOLO SI VESTE IN DIVISA DA BATTAGLIA? 'Siccome il gen. #Figliuolo sta svolgendo un incarico civile per… - borghi_claudio : MA BASTA con sta cretinata della Sardegna che la zona bianca ha fatto chiudere. - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio ribadisce come il governo #Draghi non può fare miracoli: 'Ora nessuno critica, l'aria è… - divinaba68 : RT @_fed37: Amò comunque almeno fino alle 18.20 puoi stare con noi, sta botta e via rapida e indolore non mi soddisfa Col cuoreeee #aperit… - Markus70 : @marilovesgr33n @sonia172505 Perchè cosi non si poteva più andare avanti, sono finiti da tempo i soldi dei ristori/… -

Ultime Notizie dalla rete : Sta con Estate 2021, spostamenti tra regioni solo con pass: le prospettive La campagna vaccinale , seppur con i suoi ritardi, sta dando pian piano i suoi frutti e i dati inerenti la diffusione del contagio sono in miglioramento. È possibile dunque iniziare a guardare al ...

Per Draghi il debito oggi è quasi tutto buono. Ecco perché Ebbene, la novità della conferenza stampa di oggi sta nel fatto che il premier ha provato a ...8%, ndr ) fosse giudicata con gli occhi di ieri sarebbe molto preoccupante - ha detto Draghi - . Gli occhi ...

MotoGP Portogallo, Valentino sta con Francesca: "Penso abbia ragione" Dal Portogallo, Valentino Rossi si è espresso sull'intervista rilasciata dalla fidanzata, Francesca Sofia Novello, a Vanity Fair. Ecco le parole del Dottore, che a Portimao cerca il riscatto, dopo le ...

Altro che riaperture, primo maggio in lockdown. Draghi sta con Speranza e alla Lega chiede unità Roma, 16 apr – Niente riaperture prima del 3 maggio, con il fine settimana del 1 maggio in lockdown: Mario Draghi non intende cedere alle richieste della Lega e anzi chiede unità: “No a dispetti e pol ...

La campagna vaccinale , seppuri suoi ritardi,dando pian piano i suoi frutti e i dati inerenti la diffusione del contagio sono in miglioramento. È possibile dunque iniziare a guardare al ...Ebbene, la novità della conferenza stampa di ogginel fatto che il premier ha provato a ...8%, ndr ) fosse giudicatagli occhi di ieri sarebbe molto preoccupante - ha detto Draghi - . Gli occhi ...Dal Portogallo, Valentino Rossi si è espresso sull'intervista rilasciata dalla fidanzata, Francesca Sofia Novello, a Vanity Fair. Ecco le parole del Dottore, che a Portimao cerca il riscatto, dopo le ...Roma, 16 apr – Niente riaperture prima del 3 maggio, con il fine settimana del 1 maggio in lockdown: Mario Draghi non intende cedere alle richieste della Lega e anzi chiede unità: “No a dispetti e pol ...