Sono anche io un fantasma, mi guardo allo specchio, non mi riconosco e nulla sembra avere più senso (Di venerdì 16 aprile 2021) Un anno fa ci dicevamo, sapendo di mentirci: andrà tutto bene, ne usciremo migliori. Non è andato bene niente e non siamo migliori. Siamo fantasmi. In un anno ho incontrato tanta gente, per lo più a distanza. Ho visto i vili rivelarsi per quelli che erano, gli spioni, i meschini che se posSono ti denunciano alla polizia col più misero dei pretesti. Ho visto gli obbedienti, gli zelanti, quelli che hanno sempre bisogno di un ordine e non si preoccupano che sia sensato o indecente. Ho visto i pavidi, sempre più riparati dietro un pezzo di stoffa o un alibi. Sempre più fobici. Ho visto i falsi, i nemici della libertà gioire perché la libertà era finita. Ho visto i mediocri, contenti perché finalmente tutti erano diventati come loro. Ho visto il volto del potere ed era folle e spietato come non immaginavo, un potere di pupazzi, burattini drogati.E ho visto le vittime. I ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Un anno fa ci dicevamo, sapendo di mentirci: andrà tutto bene, ne usciremo migliori. Non è andato bene niente e non siamo migliori. Siamo fantasmi. In un anno ho incontrato tanta gente, per lo più a distanza. Ho visto i vili rivelarsi per quelli che erano, gli spioni, i meschini che se posti denunciano alla polizia col più misero dei pretesti. Ho visto gli obbedienti, gli zelanti, quelli che hanno sempre bisogno di un ordine e non si preoccupano che sia sensato o indecente. Ho visto i pavidi, sempre più riparati dietro un pezzo di stoffa o un alibi. Sempre più fobici. Ho visto i falsi, i nemici della libertà gioire perché la libertà era finita. Ho visto i mediocri, contenti perché finalmente tutti erano diventati come loro. Ho visto il volto del potere ed era folle e spietato come non immaginavo, un potere di pupazzi, burattini drogati.E ho visto le vittime. I ...

Advertising

fedefederossi : Il momento più bello sarà quando riuscirete ad ignorare tutto questo, ma c’è un tempo per tutto. Io a 15 anni ero l… - enricoruggeri : A parte il titolo, è il mio ennesimo tentativo di aprire un dibattito civile. Enrico Ruggeri: «Gassmann? Se denunc… - mattino5 : Tornano i vitalizi anche ai condannati: 'Questo fa capire che non sono neanche capaci di scrivere le leggi'… - FabioQuellaltro : @foreveragain70 Media sono anche audio e filmati. Boh. Riavvia il telefono - SoniaLaVera : RT @DavelloStefano: Pil da record nel primo trimestre in #Cina: +18,3 %. La comparazione avviene con il primo trimestre del 2020, quando l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono anche Edilizia, guida al super bonus: tutto gratis è impossibile, domande e risposte per capirne di più Una guida spiegata in parola semplici per districarsi nelle regole del bonus 110 per cento. Una grande occasione per recuperare il patrimonio edilizio residenziale che si porta dietro però ancora molt ...

L'oroscopo personalizzato con il metodo dei transiti e con il moto di rivoluzione del Sole e della Luna ANCONA - L’astrologia aiuta a conoscerci meglio e a migliorare come persone ma permette anche di fare previsioni. A parte gli oroscopi generici, che considerano solo i dodici ...

Una guida spiegata in parola semplici per districarsi nelle regole del bonus 110 per cento. Una grande occasione per recuperare il patrimonio edilizio residenziale che si porta dietro però ancora molt ...ANCONA - L’astrologia aiuta a conoscerci meglio e a migliorare come persone ma permette anche di fare previsioni. A parte gli oroscopi generici, che considerano solo i dodici ...