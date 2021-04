Serie A, riaprono gli stadi in zona gialla: la nota ufficiale dell’ANSA (Di venerdì 16 aprile 2021) Serie A – Finalmente ci siamo. Dopo un’intero campionato senza pubblico, tornano gli spettatori negli stadi d’Italia. La notizia è arrivata nell’ultima ora, l’ANSA ha confermato che gli stadi in zona gialla, potranno riaprire parzialmente. Di fatto dopo mesi senza pubblico, le nuove restrizioni potrebbero cambiare tutto, soprattutto in vista dell’Europeo. Serie A, riaprono gli stadi in zona gialla. Ecco la nota ufficiale pubblicata dall’agenzia ANSA: dal 1° Maggio, tornerà il pubblico negli stadi in zona gialla. 1000 spettatori all’aperto, 500 al chiuso. Leggi anche: Mercato Juventus, Romeo Agresti svela: “Futuro lontano da ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 16 aprile 2021)A – Finalmente ci siamo. Dopo un’intero campionato senza pubblico, tornano gli spettatori neglid’Italia. La notizia è arrivata nell’ultima ora, l’ANSA ha confermato che gliin, potranno riaprire parzialmente. Di fatto dopo mesi senza pubblico, le nuove restrizioni potrebbero cambiare tutto, soprattutto in vista dell’Europeo.A,gliin. Ecco lapubblicata dall’agenzia ANSA: dal 1° Maggio, tornerà il pubblico negliin. 1000 spettatori all’aperto, 500 al chiuso. Leggi anche: Mercato Juventus, Romeo Agresti svela: “Futuro lontano da ...

Serie A, dal primo maggio tifosi allo stadio in zona gialla Dopo l'ok del Governo alla Figc, per la riapertura al pubblico dello stadio Olimpico in vista dei prossimi campionati Europei di calcio, arriva un'altra buona notizia. Da sabato primo maggio in zona g ...

