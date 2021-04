Sassuolo-Fiorentina, De Zerbi: “Viola squadra di qualità, Iachini ha dei principi. Berardi e Defrel? Ho un dubbio” (Di venerdì 16 aprile 2021) Le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi.Alla vigilia dell'anticipo della trentunesima giornata di Serie A tra Sassuolo e Fiorentina, in programma sabato 17 aprile alle ore 18.00, al "Mapei Stadium", il tecnico neroverde, Roberto De Zerbi, ha parlato ai microfoni di Sassuolo Channel, per presentare la sfida contro la compagine Viola del tecnico Beppe Iachini. Momento di analisi anche sul successo del "Vigorito" di lunedì scorso, contro il Benevento di Pippo Inzaghi."Abbiamo fatto una buonissima partita, dovevamo chiuderla, dovevamo avere più di un gol di scarto di vantaggio e poi come succede spesso nel calcio rischi di vanificare tutto il lavoro precedente, quindi sarebbe stato un peccato. "E' un nostro neo, ma non solo il non fare ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 aprile 2021) Le dichiarazioni del tecnico del, Roberto De.Alla vigilia dell'anticipo della trentunesima giornata di Serie A tra, in programma sabato 17 aprile alle ore 18.00, al "Mapei Stadium", il tecnico neroverde, Roberto De, ha parlato ai microfoni diChannel, per presentare la sfida contro la compaginedel tecnico Beppe. Momento di analisi anche sul successo del "Vigorito" di lunedì scorso, contro il Benevento di Pippo Inzaghi."Abbiamo fatto una buonissima partita, dovevamo chiuderla, dovevamo avere più di un gol di scarto di vantaggio e poi come succede spesso nel calcio rischi di vanificare tutto il lavoro precedente, quindi sarebbe stato un peccato. "E' un nostro neo, ma non solo il non fare ...

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Fiorentina Serie A, giornata 31: probabili formazioni e orari tv Sassuolo - Fiorentina Sassuolo : Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori. Fiorentina : Dragowski; Quarta, Milenkovic, Pezzella; ...

Fiorentina: i convocati per la sfida col Sassuolo: ancora out Kokorin Commenta per primo Domani pomeriggio, alle 18 , la Fiorentina affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium, in una partita chiave per la lotta salvezza . ecco i convocati di Iachini: torna disponibile Igor, ancora fuori invece Kokorin

Sassuolo-Fiorentina a confronto: neroverdi diesel, record di gol in ultimi 15’. Dietro male entrambe Le statistiche tecniche e tattiche della sfida tra Sassuolo e Fiorentina che si affronteranno sabato a Reggio Emilia per la 32a giornata di Serie A ...

