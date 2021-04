Salvatore Ferragamo | completata incorporazione di Ferragamo Parfums

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) –, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, ha comunicato che, non essendo stata presentata alcuna opposizione, ha stipulato in data odierna l’atto notarile di fusione perdi. Gli effetti civilistici della fusione decorreranno dal primo maggio2021, mentre gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dal primo gennaio 2021. (Foto: © Michael Spring/123RF)

Advertising

SwityShinde : Sara Choi for Salvatore Ferragamo // Fall 2021 - Jenros0129 : RT @fullmoonz84: [210412] #YeoJinGoo Post Drama #BeyondEvil Interview SALVATORE FERRAGAMO Moccasin with Gancini Ornament - Black ($795) ht… - AuntieApple2188 : @performerDARA Salvatore Ferragamo OASC FINALE #????_??_????? - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale BUSINESS ???? Scegli il più grande IMPRENDITORE di tutti i tempi… - perfumestw : Salvatore Ferragamo Emozione Agua de Perfume – 92 ml -

Ultime Notizie dalla rete : Salvatore Ferragamo

, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, ha comunicato che, non essendo stata presentata alcuna opposizione, ha stipulato in data odierna l'atto notarile di ...Segni positivi nel lusso: Moncler +2,10%,+0,77%, Safilo Group +1,66%, Brunello Cucinelli +0,83%. Diasorin +1,46% in progresso dopo la notizia dell'acquisizione di PPD da parte di ...(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, ha comunicato che, non essendo stata presentata alcuna opposizione, ha stipulato in data odierna l'atto.Sulla scia degli ottimi risultati di Lvmh, che ha inaugurato la stagione degli utili, gli analisti prevedono buone performance trainate dall’Asia e ...