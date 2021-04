Riapertura ristoranti al chiuso dal 1 giugno, solo a pranzo (Di venerdì 16 aprile 2021) Riapertura ristoranti al chiuso: dal 1 giugno potranno riaprire solo a pranzo con nuove linee guida. E’ questa una delle misure previste nella road map per le riaperture, secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Oggi, intanto, il premier Mario Draghi ha annunciato le riaperture dei ristoranti all’aperto sia a pranzo che a cena a partire dal 26 aprile in zona gialla, che sarà rafforzata, pur restando il coprifuoco dalle 22. Le riaperture per le attività all’aperto dal 26 aprile in zona gialla saranno stabilite in nuovo decreto legge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021)al: dal 1potranno riaprirecon nuove linee guida. E’ questa una delle misure previste nella road map per le riaperture, secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Oggi, intanto, il premier Mario Draghi ha annunciato le riaperture deiall’aperto sia ache a cena a partire dal 26 aprile in zona gialla, che sarà rafforzata, pur restando il coprifuoco dalle 22. Le riaperture per le attività all’aperto dal 26 aprile in zona gialla saranno stabilite in nuovo decreto legge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

