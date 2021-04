Ragazzini nel sito ricoperto d'amianto, è allarme (Di venerdì 16 aprile 2021) "Ogni giorno vedo Ragazzini entrare nell'ex fabbrica: qualcuno intervenga". A segnalare pericolose intrusioni nell'ex fonderia Sama di Borgo San Giovanni è Alberto Zimbalatti, residente in paese e che ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) "Ogni giorno vedoentrare nell'ex fabbrica: qualcuno intervenga". A segnalare pericolose intrusioni nell'ex fonderia Sama di Borgo San Giovanni è Alberto Zimbalatti, residente in paese e che ...

Advertising

paridepuglia : @rodcostakiwi Nella storia dell'umanità i vairus come la Sars-Cov2 venivano combattuti (e vinti) curando le persone… - MiuccioPrado : Ambiente culturale e di un'altra storia sociale. E spesso chi anima queste polemiche, anche in maniera troppo veeme… - Frances45489071 : Loro che giocano come ragazzini nel bel mezzo delle riprese. ?? - stefano_gatto97 : RT @LiguriaNotizie: Rapallo, ragazzini scippano un’anziana nel portone: due denunciati - LiguriaNotizie : Rapallo, ragazzini scippano un’anziana nel portone: due denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzini nel Luis Sepúlveda continua a indicarci il cammino della libertà e della giustizia Nel 1962, quando Lucho aveva dodici anni, seguì il mondiale del Cile in tv: 'La mia famiglia non ... che ne aveva uno, a ospitare noi ragazzini del quartiere per vedere le partite. Quella fu anche la ...

Ragazzini nel sito ricoperto d'amianto, è allarme Tanti ragazzini quasi ogni giorno entrano nel capannone. Lo spazio è pericoloso e non può essere lasciato incustodito". Sulla questione il Comune di Borgo non può fare molto. La struttura infatti era ...

Travolsero in auto 19enne, selfie prima dell'interrogatorio Prima di essere interrogati, dopo aver travolto e ucciso con l'auto un ragazzo di 19 anni su uno scooter, si facevano i selfie nella caserma dei carabinieri. A immortalarli sono state le videocamere d ...

Brescia, l’amica di Balotelli pestata dal compagno: «Smettila di tradirmi con lui» Che la gelosia sia un sentimento irrazionale e spesso pericoloso lo dimostra la vicenda di un trentenne bresciano, finito a picchiare la fidanzata di un anno più grande per un ...

1962, quando Lucho aveva dodici anni, seguì il mondiale del Cile in tv: 'La mia famiglia non ... che ne aveva uno, a ospitare noidel quartiere per vedere le partite. Quella fu anche la ...Tantiquasi ogni giorno entranocapannone. Lo spazio è pericoloso e non può essere lasciato incustodito". Sulla questione il Comune di Borgo non può fare molto. La struttura infatti era ...Prima di essere interrogati, dopo aver travolto e ucciso con l'auto un ragazzo di 19 anni su uno scooter, si facevano i selfie nella caserma dei carabinieri. A immortalarli sono state le videocamere d ...Che la gelosia sia un sentimento irrazionale e spesso pericoloso lo dimostra la vicenda di un trentenne bresciano, finito a picchiare la fidanzata di un anno più grande per un ...