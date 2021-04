PL1 Gp Emilia Romagna: quattro piloti in quattro decimi (Di venerdì 16 aprile 2021) Le PL1 del Gp dell’Emilia Romagna hanno visto Valtteri Bottas mettere a segno il giro più veloce. Il finlandese della Mercedes, ha preceduto il suo compagno di scuderia Hamilton girando in 1:16:564. F1: ecco il bellissimo casco di Giovinazzi per il gran premio italiano PL1 Gp Emilia Romagna: cosa è successo? La prima sessione delle prove libere del Gran premio dell’Emilia Romagna ha riservato spettacolo e tante sorprese. Non certamente una sorpresa l’errore di Mazepin ad inizio sessione che si girà su se stesso alla prima curva. Il russo, sarà protagonista anche di un fuoripista che causerà la bandiera rossa a sessione ormai terminata. Non un buon inizio quello del rookie del team Haas che conclude in 18a posizione davanti a Mick Schumacher (19°) la sessione. Tutte le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Le PL1 del Gp dell’hanno visto Valtteri Bottas mettere a segno il giro più veloce. Il finlandese della Mercedes, ha preceduto il suo compagno di scuderia Hamilton girando in 1:16:564. F1: ecco il bellissimo casco di Giovinazzi per il gran premio italiano PL1 Gp: cosa è successo? La prima sessione delle prove libere del Gran premio dell’ha riservato spettacolo e tante sorprese. Non certamente una sorpresa l’errore di Mazepin ad inizio sessione che si girà su se stesso alla prima curva. Il russo, sarà protagonista anche di un fuoripista che causerà la bandiera rossa a sessione ormai terminata. Non un buon inizio quello del rookie del team Haas che conclude in 18a posizione davanti a Mick Schumacher (19°) la sessione. Tutte le ...

