Napoli, barbiere beccato a tagliare i capelli nel negozio: multato lui e il cliente

Napoli. Sorpreso barbiere intento a tagliare i capelli ad un cliente, nonostante in zona rossa sia prevista la chiusura per parrucchieri e barbieri. La scoperta ieri pomeriggio, quando gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato

Covid a Napoli, noto barbiere era in attività in zona rossa: chiuso il locale Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Aquila hanno notato la saracinesca semiaperta di un salone ...

Napoli, sanzionato un barbiere in attività al rione Vasto I poliziotti, una volta all’interno, hanno accertato che l’esercizio commerciale era in attività e, in particolare, un uomo stava tagliando i capelli ad una persona; il titolare e il cliente sono stat ...

