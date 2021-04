Multa a Poltronesofà per la pubblicità ingannevole (Di venerdì 16 aprile 2021) L'Antitrust ha sanzionato per 1 milione di euro la società Poltronesofà perché nel 2020 ha diffuso "campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive riguardo alle caratteristiche dell'offerta, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) L'Antitrust ha sanzionato per 1 milione di euro la societàperché nel 2020 ha diffuso "campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive riguardo alle caratteristiche dell'offerta, ...

Ultime Notizie dalla rete : Multa Poltronesofà Antitrust, multa da 1 milione di euro per pubblicità ingannevole a Poltrenesofà In seguito Poltronesofà ne ha prima anticipato la scadenza al 19 gennaio 2020 e poi l'ha ripresentata con l'originaria scadenza del 9 febbraio. "Si tratta di un comportamento che può far pensare al ...

