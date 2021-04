Msc dice addio ad Ancona | lo scalo resta senza crociere Vago | ' Lo impone il Covid' Se ne riparla nel 2022

(Di venerdì 16 aprile 2021)- Un terremoto. In termini economici, ma anche per i danni all'immagine. Per il secondo anno consecutivoperde le. Se nell'estate 2020 la colpa era tutta della pandemia che ...

Advertising

sammieajo : @lenuccia82 @alesalvalaio E fammi fare due risate dai. Uno mi dice che sono stolta... almeno fammi vedere a che pun… -

Ultime Notizie dalla rete : Msc dice

ANCONA - Un terremoto. In termini economici, ma anche per i danni all’immagine. Per il secondo anno consecutivo Ancona perde le crociere. Se nell’estate 2020 la colpa era tutta ...MSC Crociere ha annunciato oggi i nuovi e aggiornati itinerari nel Mediterraneo e in tutta Europa per la prossima estate, offrendo agli ospiti un’ampia varietà di possibilità per le prossime vacanze.