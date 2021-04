Milan, Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo. Il club lo devolve in beneficenza (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano, 16 aprile 2021 " In attesa di tornare a giocare dopo quasi due mesi di stop , Mario Mandzukic compie un gesto di grande sensibilità: l'attaccante croato ha infatti rinunciato a percepire lo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021)o, 16 aprile 2021 " In attesa di tornare a giocare dopo quasi due mesi di stop , Mariocompie un gesto di grande sensibilità: l'attaccante croato ha infattito a percepire lo ...

AntoVitiello : L'attaccante del Milan Mario Mandzukic ha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponi… - angelomangiante : Gesto nobile, non richiesto e molto raro. Un gesto che fa onore a Mario Mandzukic. Rinuncia allo stipendio di marz… - PBPcalcio : Mario #Mandzukic ha rinunciato allo stipendio di Marzo, in quanto indisponibile. Sarà quindi devoluto in beneficie… - MPAPA090 : RT @angelomangiante: Gesto nobile, non richiesto e molto raro. Un gesto che fa onore a Mario Mandzukic. Rinuncia allo stipendio di marzo p… - infoitinterno : Milan, Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo. Scaroni: 'Andrà in beneficienza' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Mandzukic Milan, Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo. Il club lo devolve in beneficenza Il Milan ha così deciso di donare il corrispettivo inizialmente destinato a Mandzukic a Fondazione Milan per finanziare progetti di beneficenza. Il gesto di Mandzukic non è ovviamente passato ...

Milan, Mandzukic infortunato rinuncia allo stipendio di marzo: sarà devoluto in beneficenza Da quando è arrivato al Milan , Mario Mandzukic non ha quasi mai trovato spazio, per via di problemi fisici che lo hanno frenato: dopo l'unica partita da titolare in Europa League contro la Stella Rossa nell'andata dei ...

Chiellini parla di futuro. Mandzukic si taglia lo stipendio Il difensore è in scadenza a giugno. L'attaccante del Milan rinuncia ad una mensilità. Acerbi crede nella Champions. Fognini eliminato a Montecarlo ...

Mandzukic e lo stipendio in beneficenza: i precedenti al Milan e non solo Un gesto encomiabile quello di Mandzukic, il quale oltre a ricevere l’apprezzamento sui social di tifosi e non solo, è stato ringraziato anche dal presidente del Milan, Scaroni che ha elogiato l’etica ...

