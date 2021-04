Marta, OSS: “ero in maternità, ho abortito e al mio ritorno l’Azienda mi sta facendo mobbing per licenziarmi”. (Di venerdì 16 aprile 2021) Marta, Operatrice Socio Sanitaria: “ero in maternità, un mese fa però ho abortito e sono tornata a lavorare; da allora il mio datore mi sta facendo mobbing, forse vuole che mi licenzi?”. Egr. Direttore, mi chiamo Marta Cannizzaro e sono una OSS. Da qualche giorno sono tornata al lavoro dopo un brutto aborto al quinto mese di gravidanza. Per non pensare a questa perdita ho deciso con mio marito di distrarmi il più possibile e quindi ho chiesto ed ottenuto il reintegro alla mia Azienda, una RSA gestita da una Cooperativa. Già avevo avuto problemi lavorativi durante le prime fasi della gravidanza. Il Datore voleva che non mi mettessi in maternità e che lavorassi almeno fino al sesto mese. Mi sono rivolta al sindacato per veder rispettato un mio diritto. Non ha potuto ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021), Operatrice Socio Sanitaria: “ero in, un mese fa però hoe sono tornata a lavorare; da allora il mio datore mi sta, forse vuole che mi licenzi?”. Egr. Direttore, mi chiamoCannizzaro e sono una OSS. Da qualche giorno sono tornata al lavoro dopo un brutto aborto al quinto mese di gravidanza. Per non pensare a questa perdita ho deciso con mio marito di distrarmi il più possibile e quindi ho chiesto ed ottenuto il reintegro alla mia Azienda, una RSA gestita da una Cooperativa. Già avevo avuto problemi lavorativi durante le prime fasi della gravidanza. Il Datore voleva che non mi mettessi ine che lavorassi almeno fino al sesto mese. Mi sono rivolta al sindacato per veder rispettato un mio diritto. Non ha potuto ...

Advertising

advgiornalista : Marta, Operatrice Socio Sanitaria: 'ero in maternità, un mese fa però ho abortito e sono tornata a lavorare; da all… - AssoCare : Marta, Operatrice Socio Sanitaria: 'ero in maternità, un mese fa però ho abortito e sono tornata a lavorare; da all… - advgiornalista : RT @AssoCare: Marta, Operatrice Socio Sanitaria: 'ero in maternità, un mese fa però ho abortito e sono tornata a lavorare; da allora il mio… - AssoCare : Marta, Operatrice Socio Sanitaria: 'ero in maternità, un mese fa però ho abortito e sono tornata a lavorare; da all… - Marta_Sabbadini : RT @davidedionisi_: #7aprile oggi su @oss_romano Il nostro 'segno di pace' per #PapaFrancesco I ragazzi del #carcere di Casal del Marmo @ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Marta OSS Quattro liguri tra i top manager della sanità in Italia ... gestisce gli infermieri, i tecnici e gli oss del colosso della sanità ligure. Marta Caltabellotta ora è la direttrice sanitaria della Asl 3 genovese e il braccio sanitario del manager Luigi Bottaro, ...

Vaccini, dose obbligatoria per chi lavora nella sanità: pronto il decreto di Draghi ... le Asl e le aziende ospedaliere a prendere provvedimenti verso medici, infermieri e oss che hanno ... Secondo la bozza a cui sta lavorando in primis la ministra della Giustizia Marta Cartabia, per chi ...

Marta, OSS: “ero in maternità, ho abortito e al mio ritorno l’Azienda mi sta facendo mobbing per licenziarmi”. Marta, Operatrice Socio Sanitaria: "ero in maternità, un mese fa però ho abortito e sono tornata a lavorare; da allora il mio datore mi sta facendo mobbing, ...

Quattro liguri tra i top manager della sanità in Italia Angelo Gratarola, Marta Caltabellotta, Bruno Cavaliere e Fabrizio Polverini: da due giorni fanno parte dell’elenco nazionale dei manager, aggiornato dal ministero della Salute ...

... gestisce gli infermieri, i tecnici e glidel colosso della sanità ligure.Caltabellotta ora è la direttrice sanitaria della Asl 3 genovese e il braccio sanitario del manager Luigi Bottaro, ...... le Asl e le aziende ospedaliere a prendere provvedimenti verso medici, infermieri eche hanno ... Secondo la bozza a cui sta lavorando in primis la ministra della GiustiziaCartabia, per chi ...Marta, Operatrice Socio Sanitaria: "ero in maternità, un mese fa però ho abortito e sono tornata a lavorare; da allora il mio datore mi sta facendo mobbing, ...Angelo Gratarola, Marta Caltabellotta, Bruno Cavaliere e Fabrizio Polverini: da due giorni fanno parte dell’elenco nazionale dei manager, aggiornato dal ministero della Salute ...