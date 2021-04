“Lo ha deciso la regina”. Harry e William al funerale di Filippo, la scelta ‘spietata’ di Elisabetta (Di venerdì 16 aprile 2021) Morte del principe Filippo, le esequie in diretta tv. Anche l’Italia avrà modo di assistere virtualmente alla cerimonia in memoria del consorte della regina Elisabetta II. In tempo reale, le esequie del principe Filippo verranno trasmesse in diretta televisiva su Sky TG24 a partire dalle ore 15.30 fino alle ore 17. Inoltre anche Rai1 seguirà la cerimonia all’interno del programma ItaliaSì di Marco Liorni, in onda dalle ore 15.45, come anche RaiNews24. E nell’occasione i due fratelli non saranno vicini. La notizia viene diffusa in seguito a quanto riferito dal portavoce di Buckingham Palace. In occasione della cerimonia in memoria del nonno, Harry e William appariranno distanti e separati nel seguire la bara posta al cospetto della famiglia reale nella Cappella di San Giorgio a Windsor. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Morte del principe, le esequie in diretta tv. Anche l’Italia avrà modo di assistere virtualmente alla cerimonia in memoria del consorte dellaII. In tempo reale, le esequie del principeverranno trasmesse in diretta televisiva su Sky TG24 a partire dalle ore 15.30 fino alle ore 17. Inoltre anche Rai1 seguirà la cerimonia all’interno del programma ItaliaSì di Marco Liorni, in onda dalle ore 15.45, come anche RaiNews24. E nell’occasione i due fratelli non saranno vicini. La notizia viene diffusa in seguito a quanto riferito dal portavoce di Buckingham Palace. In occasione della cerimonia in memoria del nonno,appariranno distanti e separati nel seguire la bara posta al cospetto della famiglia reale nella Cappella di San Giorgio a Windsor. ...

