Il Vicenza è una squadra neopromossa che sta facendo un ottimo campionato, ultimamente ha cambiato modulo e leggo che ha qualche defezione davanti, ma ha tante soluzioni tecniche e tattiche vista la ...

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Corini Lecce, Corini: "A Vicenza per ripartire" Propio mister Corini ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Vicenza dove la squadra vorrà rifarsi immediatamente dopo la sconfitta interna con la SPAL: "La squadra ha metabolizzato ...

I convocati di Vicenza - Lecce Il tecnico Eugenio Corini ha convocato 23 giocatori per la gara Vicenza - Lecce 15ª giornata del girone di ritorno del Campionato Serie BKT in programma domani alle ore 14.00. Questa la lista dei convocati, in ...

Corini vede un Lecce in salute e recupera Pettinari per Vicenza In questo campionato difficilissimo per il valore delle varie compagini in lotta per la promozione e per la pandemia in corso, chi riuscirà ad avere maggior equilibrio e continuità potrà arrivare alla ...

Corini: "Confido che il torneo sia regolare" "Da quando certe situazioni sono passate sotto la giurisdizione della Asl tutto ha preso una piega particolare" ha detto il tecnico del Lecce.

