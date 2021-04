Inchiesta Dda: i conciatori si lamentarono di Arpat con Rossi. Che parla di incontro legittimo (Di sabato 17 aprile 2021) I conciatori di Santa Croce sull'Arno, finiti al centro di un'Inchiesta per reati ambientali della Dda di Firenze, nell'ottobre 2020 avrebbero organizzato un incontro con Ledo Gori e l'ex presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Che precisa: non sono indagato e le mie richieste furono legittime L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 17 aprile 2021) Idi Santa Croce sull'Arno, finiti al centro di un'per reati ambientali della Dda di Firenze, nell'ottobre 2020 avrebbero organizzato uncon Ledo Gori e l'ex presidente della Regione Toscana, Enrico. Che precisa: non sono indagato e le mie richieste furono legittime L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

TgrRaiToscana : #Ndrangheta I 23 arresti nell'inchiesta della DDA dimostrano infiltrazioni in più settori. E per la prima volta si… - FirenzePost : Inchiesta Dda: i conciatori si lamentarono di Arpat con Rossi. Che parla di incontro legittimo - Lucaarggh : RT @SaracomemeSara: C'è L. Gori, capo di gabinetto del presidente della Reg. Toscana, Eugenio Giani,tra gli indagati nell'inchiesta della… - manu_etoile : RT @laltrodiego: Inchiesta su infiltrazioni della `ndrangheta in Regione Toscana. Capo gabinetto, braccio destro di Giani, indagato dalla… - LPincia : RT @laltrodiego: Inchiesta su infiltrazioni della `ndrangheta in Regione Toscana. Capo gabinetto, braccio destro di Giani, indagato dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Dda Inchiesta Dda Firenze: Giani, funzioni di Gori a dg Regione ...Dda di Firenze con l'accusa di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, nell'indagine per presunti smaltimenti illegali dei rifiuti conciari, nata nell'ambito di una più ampia inchiesta su ...

Mafia, sequestrati beni per 12 milioni di euro anche a Udine e Verona ... con la collaborazione di Eurojust, nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Catania sul clan Scalisi , articolazione della 'famiglia' Laudani. I due provvedimenti patrimoniali in materia di ...

La provincia di Firenze diventa zona arancione FIRENZE - La Toscana resta arancione e diventa arancione anche la Città metropolitana di Firenze, lo ha annunciato il presidente Eugenio Giani. C'era grande attesa in vista della ...

Caso Vismara, il comandante Furci fa scena muta Accusato di aver piazzato cocaina nell'auto del capo di vigili di Corbetta, il collega trezzanese non risponde al gip ...

...di Firenze con l'accusa di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, nell'indagine per presunti smaltimenti illegali dei rifiuti conciari, nata nell'ambito di una più ampiasu ...... con la collaborazione di Eurojust, nell'ambito di un'delladi Catania sul clan Scalisi , articolazione della 'famiglia' Laudani. I due provvedimenti patrimoniali in materia di ...FIRENZE - La Toscana resta arancione e diventa arancione anche la Città metropolitana di Firenze, lo ha annunciato il presidente Eugenio Giani. C'era grande attesa in vista della ...Accusato di aver piazzato cocaina nell'auto del capo di vigili di Corbetta, il collega trezzanese non risponde al gip ...