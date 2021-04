Gazzetta: Zielinski non si muoverà da Napoli neanche se arrivasse un’offerta indecente (Di venerdì 16 aprile 2021) La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Piotr Zielinski, di cui elogia la crescita esponenziale, sia in termini di qualità di gioco che di carattere. Soprattutto, da quando Gattuso lo ha sistemato nel tridente di attacco, dandogli maggiore libertà di movimento, il polacco è esploso. Oggi è a quota 6 gol in campionato ed è diventato fondamentale nella squadra. Sarà un elemento importantissimo nella lotta del Napoli per la conquista di un posto in Champions. E di certo non lascerà il club di De Laurentiis. “Il programma dei prossimi sette giorni mette il Napoli di fronte a Inter e Lazio, due scontri diretti, che potrebbero dare un’indicazione più credibile sulle possibilità della squadra di centrare l’obiettivo d’inizio stagione. Dopodiché, Aurelio De Laurentiis potrà avviare la sua mini rivoluzione, partendo da ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 aprile 2021) Ladello Sport dedica ampio spazio a Piotr, di cui elogia la crescita esponenziale, sia in termini di qualità di gioco che di carattere. Soprattutto, da quando Gattuso lo ha sistemato nel tridente di attacco, dandogli maggiore libertà di movimento, il polacco è esploso. Oggi è a quota 6 gol in campionato ed è diventato fondamentale nella squadra. Sarà un elemento importantissimo nella lotta delper la conquista di un posto in Champions. E di certo non lascerà il club di De Laurentiis. “Il programma dei prossimi sette giorni mette ildi fronte a Inter e Lazio, due scontri diretti, che potrebbero dare un’indicazione più credibile sulle possibilità della squadra di centrare l’obiettivo d’inizio stagione. Dopodiché, Aurelio De Laurentiis potrà avviare la sua mini rivoluzione, partendo da ...

