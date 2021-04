F1 GP Emilia-Romagna 2021, Sainz: “Non avevo mai guidato in condizioni così” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Io e Leclerc siamo molto carichi, vogliamo fare bene entrambi ma abbiamo rispetto per l’altro e un rapporto sinceramente molto buono. Lo conosco da 2-3 anni, mi è sempre sembrato un bravo ragazzo. Stiamo provando a spingere la squadra nella stessa direzione e ci divertiamo: a padel deve migliorare, a golf non vuole giocare perché sa di essere ancora indietro”. Carlos Sainz si gode ogni momento con la scuderia Ferrari e scalpita per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, il primo in Italia con la Rossa. “Mancano i tifosi, non è come lo immaginavo un anno e mezzo fa, prima del covid. Speriamo che a Monza possano esserci – spiega lo spagnolo a Sky Sport, parlando poi del venerdì di libere -. Oggi non sapevo cosa aspettarmi, è la prima volta che la guido in condizioni così. Ho visto che la macchina mi ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) “Io e Leclerc siamo molto carichi, vogliamo fare bene entrambi ma abbiamo rispetto per l’altro e un rapporto sinceramente molto buono. Lo conosco da 2-3 anni, mi è sempre sembrato un bravo ragazzo. Stiamo provando a spingere la squadra nella stessa direzione e ci divertiamo: a padel deve migliorare, a golf non vuole giocare perché sa di essere ancora indietro”. Carlossi gode ogni momento con la scuderia Ferrari e scalpita per il Gran Premio dell’, il primo in Italia con la Rossa. “Mancano i tifosi, non è come lo immaginavo un anno e mezzo fa, prima del covid. Speriamo che a Monza possano esserci – spiega lo spagnolo a Sky Sport, parlando poi del venerdì di libere -. Oggi non sapevo cosa aspettarmi, è la prima volta che la guido in. Ho visto che la macchina mi ...

Dal fulmine Bottas al botto di Leclerc: guarda gli highlights delle libere La Formula Uno fa tappa a Imola per il Gp dell'Emilia Romagna. Dopo le prime due sessioni di prove libere guida Valtteri Bottas su Mercedes, davanti al compagno di squadra Hamilton. Non lontane le Ferrari, con sainz quarto e Leclerc quinto, ...

