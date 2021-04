Enrico Ruggeri | da cantante a calciatore all' età di 62 anni

(Di venerdì 16 aprile 2021)sbarca in Serie D: giocherà – o forse no – con la maglia del Sona.tesserato in Serie D: al Sona sarà compagno di Maicon su Notizie.it.

Advertising

enricoruggeri : A parte il titolo, è il mio ennesimo tentativo di aprire un dibattito civile. Enrico Ruggeri: «Gassmann? Se denunc… - HuffPostItalia : Enrico Ruggeri: 'Se denunci assembramenti, devi farlo anche con rapine e spacciatori' - Corriere : «Non capisco perché in mezzo alla strada devo mettere la mascherina. Se entro in un negozio la metto, ma se sono al… - Mario44623861 : RT @francescatotolo: “Se segnali le feste devi denunciare anche gli spacciatori”, @enricoruggeri bastona l’ipocrisia di #Gassmann. https:/… - AndreaAsilo : RT @enricoruggeri: A parte il titolo, è il mio ennesimo tentativo di aprire un dibattito civile. Enrico Ruggeri: «Gassmann? Se denunci gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Ruggeri

... tre mesi dopo, evidentemente avendoci preso gusto, ecco che punta su un'altra star, stavolta però non del pallone ma della musica:, anni 63. "Spiegatemi: se il Parma che era in serie ...VERONA - Un post sui social: 'La costanza paga. Un altro sogno che si realizza. Resto a diposizione del mister'. Se tutto va bene,debutterà da calciatore al fianco di un suo vecchio idolo di nome Maicon. Succede - o quantomeno potrebbe succedere - a Sona , paesino arrampicato sulle colline di Verona. Dove la ...Il Sona, club veneto di Serie D, ha annunciato il tesseramento del cantante e tifoso dell'Inter di Enrico Ruggeri: può giocare con Maicon ...Con un post sul proprio profilo Facebook, il Sona Calcio, dopo essere divenuto famoso in tutta Italia, e non solo, per l'ingaggio dell'ex Inter Maicon, ha comunicato di aver tesserato Enrico Ruggeri.