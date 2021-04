Elisa Isoardi si ritira ufficialmente dall’Isola dei Famosi (Di venerdì 16 aprile 2021) Isola dei Famosi, Elisa Isoardi si elimina ufficialmente dal game show. Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi abbiamo assistito all’addio di ben due concorrenti. Dopo Brando Giorgi, anche la conduttrice Elisa Isoardi è stata costretta ad abbandonare al gioco per motivi di salute. Elisa Isoardi lascia l’Isola dei Famosi per una grave ferita all’occhio La conduttrice piemontese, che durante la settimana è stata colpita da un lapillo di brace all’occhio destro, si è presentata in puntata ma poco dopo ha avuto bisogno di nuove cure mediche. Consapevole di non poter proseguire la sua avventura in Honduras in quelle condizioni, la Isoardi ha annunciato la sua decisione di tornare in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Isola deisi eliminadal game show. Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola deiabbiamo assistito all’addio di ben due concorrenti. Dopo Brando Giorgi, anche la conduttriceè stata costretta ad abbandonare al gioco per motivi di salute.lascia l’Isola deiper una grave ferita all’occhio La conduttrice piemontese, che durante la settimana è stata colpita da un lapillo di brace all’occhio destro, si è presentata in puntata ma poco dopo ha avuto bisogno di nuove cure mediche. Consapevole di non poter proseguire la sua avventura in Honduras in quelle condizioni, laha annunciato la sua decisione di tornare in ...

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - MediasetPlay : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - MeanGorgeous : Buongiorno Elisa Isoardi e buongiorno Brando Giorgi. Spero stiate bene e che le visite che farete oggi in italia vadano bene ? - mariahsbubble : Calo di ascolti per l’Isola dei Famosi nella puntata in cui Elisa Isoardi e Brando Giorgi abbandonano. Coincidenze… -

