DAYDREAMER | anticipazioni puntata di lunedì 19 e martedì 20 aprile 2021

(Di venerdì 16 aprile 2021)di– Le Ali del Sogno di19 e20su Canale 5: Leggi anche:: Can recupera la memoria e chiede a Sanem di sposarlo! Dopo una giornata piena di lavoro, Sanem e Can decidono di rilassarsi sulla barca e Can fa a Sanem una proposta romanticissima: quella di solcare i mari con direzione Galapagos e di tornare dopo molto tempo con tre figli per farsi perdonare della lunga assenza. Sanem accetta con tanta felicità la proposta di partire per un giro del mondo di due anni fatta da Can. Quando Can e Sanem annunciano la loro decisione di partire ai genitori della ragazza, questi reagiscono molto male e in cuor loro hanno paura che la figlia possa di nuovo ...