Covid | l’infettivologo Rizzi | “Riaprire le scuole e mandare in giro i ragazzi significa far circolare di più il virus”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il Governo studia un piano per le riaperture, seppur graduali. In mezzo, il ritorno in classe di tutti gli studenti di ogni ordine e grado, dunque anche dellesuperiori. Ma le criticità non mancano: la campagna vaccinale procede a rilento, così come a rilento va la discesa della curva dei contagi. E proprio sulla questione ritorno in classe interviene anche l'infettivologo Marco, primario del reparto di Infettivologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'articolo .