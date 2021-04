Con la Calabria in zona rossa Spirlì va a vedere la partita allo stadio (Di venerdì 16 aprile 2021) Cosa ci fa un presidente di Regione allo stadio quando si è in zona rossa? Bisogna chiederlo al leghista Nino Spirlì che in barba a regole e protocolli si è presentato, nonostante le porte chiuse e la zona rossa in Calabria, alla gara tra Reggina e Vicenza. Non è stato uno scoop giornalistico a scoprire cosa ha fatto Nino Spirlì l’11 aprile. Infatti è stato proprio il presidente leghista a pubblicare orgogliosamente le foto che lo immortalavano sugli spalti corredandole anche di una doviziosa localizzazione: “Reggio Calabria – stadio Oreste Granillo #FORZAREGGINA”. Forse pensando di avere consensi dai tifosi Spirlì ha aggiunto: “Vai, Reggina, facci innamorare ancora…”. Il Corriere ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Cosa ci fa un presidente di Regionequando si è in? Bisogna chiederlo al leghista Ninoche in barba a regole e protocolli si è presentato, nonostante le porte chiuse e lain, alla gara tra Reggina e Vicenza. Non è stato uno scoop giornalistico a scoprire cosa ha fatto Ninol’11 aprile. Infatti è stato proprio il presidente leghista a pubblicare orgogliosamente le foto che lo immortalavano sugli spalti corredandole anche di una doviziosa localizzazione: “ReggioOreste Granillo #FORZAREGGINA”. Forse pensando di avere consensi dai tifosiha aggiunto: “Vai, Reggina, facci innamorare ancora…”. Il Corriere ...

Advertising

NicolaMorra63 : In #Calabria la giornata spesso inizia con notizie simili....e se andate a cercare in rete intercettazioni fra il s… - DPCgov : ?? Venerdì #16aprile ?? In arrivo venti forti con raffiche di burrasca, fino a burrasca forte, su Calabria e Sicilia… - matteosalvinimi : Legambiente boccia la Tav Salerno-Reggio Calabria. La Lega vuole sviluppo, sicurezza, velocità e lavoro per la Cala… - zazoomblog : Con la Calabria in zona rossa Spirlì va a vedere la partita allo stadio - #Calabria #rossa #Spirlì #vedere - giovcusumano : RT @IaconaRiccardo: Il super boss Grande Aracri decide di collaborare con la giustizia -

Ultime Notizie dalla rete : Con Calabria Zona arancione e rossa: le regioni che oggi cambiano colore. La Campania spera ...della cabina di regia il ministro della salute Roberto Speranza firmerà le eventuali ordinanze con ... Zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, ...

Anche in Italia arriva la prima terapia genica per malattie neurologiche Sono persone provenienti da Sicilia e Calabria per le quali, oggi, il Centro non è solo divenuto un ...che hanno già contattato NeMO SUD e per i quali speriamo si possa procedere in tempi brevi con la ...

Di Maio "I regimi? Parliamo con tutti ma sui diritti non si arretra" ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia non ha mai mutato il suo posizionamento geo-politico di fondo. I nostri governi sono sempre rimasti fedeli all'Alleanza Atlantica. Va aggiunto che il governo di Joe Biden ...

Gli “Studios” anche in Calabria? La giunta approva il progetto La Giunta regionale della Calabria, su proposta del presidente, Nino Spirlì, ha approvato la delibera relativa alla realizzazione di Studios cinematografici ...

...della cabina di regia il ministro della salute Roberto Speranza firmerà le eventuali ordinanze... Zona arancione: Abruzzo, Basilicata,, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, ...Sono persone provenienti da Sicilia eper le quali, oggi, il Centro non è solo divenuto un ...che hanno già contattato NeMO SUD e per i quali speriamo si possa procedere in tempi brevila ...ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia non ha mai mutato il suo posizionamento geo-politico di fondo. I nostri governi sono sempre rimasti fedeli all'Alleanza Atlantica. Va aggiunto che il governo di Joe Biden ...La Giunta regionale della Calabria, su proposta del presidente, Nino Spirlì, ha approvato la delibera relativa alla realizzazione di Studios cinematografici ...