Cassa integrazione, taglio enorme ai beneficiari: il motivo

I beneficiari della Cassa integrazione vedranno un enorme taglio del contributo a causa di un buco normativo Due norme, non collegate fra loro, stanno causando un grosso danno ai lavoratori ed alle azienda. La denuncia arriva direttamente da Unimpresa. La prima norma riguarda la legge di bilancio del 2021, la quale ha esteso la Cassa

Ultime Notizie dalla rete : Cassa integrazione Blasetti Spa: "Poste minaccia di distruggere la filiera della busta" "Per un minimo risparmio mandate centinaia di operai in cassa integrazione. Più spese in ammortizzatori sociali, meno tasse, più inquinamento. E' questo che volete in epoca di Covid?". - -

Rsa Mazzini: 75 posti letto garantiti, sindacati preoccupati Inoltre, il 30 Aprile, quando Kcs uscirà, terminerà anche la cassa integrazione e bisognerà avviare il nuovo iter con l'azienda che subentrerà." Concludono i sindacati: "La confusione è molta e si ...

Cassa integrazione, taglio enorme ai beneficiari: il motivo I beneficiari della cassa integrazione vedranno un enorme taglio del contributo a causa di un buco normativo Due norme, non collegate fra loro, stanno causando un grosso danno ai lavoratori ed alle az ...

Jabil Marcianise: dichiarati un’ulteriore esubero di 230 lavoratori su 480 esuberi Dichiarati 230 esuberi alla Jabil di Marcianise. Si è tenuto in mattinata un incontro congiunto tra l’Rsu, le segreterie provinciali dei sindacati Fim Fiom Uil e Failms e la direzione aziendale Jabil, ...

