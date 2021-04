Campania verso la zona arancione, dati nazionali in miglioramento (Di venerdì 16 aprile 2021) Scende ancora il valore dell’Rt nazionale a 0,85. L’indice la scorsa settimana era 0,92. È quanto apprende l’Ansa sul dato contenuto nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà diffuso oggi. La Campania dovrebbe passare da zona rossa a zona arancione. I dati del monitoraggio sono ora in valutazione da parte della cabina di regia e come sempre saranno valutati dal comitato tecnico scientifico a supporto delle decisioni del ministro della Salute Roberto Speranza che deciderà le ordinanze. Puglia, Sardegna (entrata la scorsa settimana nella fascia di rischio più alta) e Valle d’Aosta rimarrebbero rosse. Questa settimana si osserva ancora una diminuzione della incidenza settimanale, che è pari a 160,5 per 100.000 abitanti nel periodo 05/04/2021-11/04/2021 contro 210,8 per 100.000 ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 aprile 2021) Scende ancora il valore dell’Rt nazionale a 0,85. L’indice la scorsa settimana era 0,92. È quanto apprende l’Ansa sul dato contenuto nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà diffuso oggi. Ladovrebbe passare darossa a. Idel monitoraggio sono ora in valutazione da parte della cabina di regia e come sempre saranno valutati dal comitato tecnico scientifico a supporto delle decisioni del ministro della Salute Roberto Speranza che deciderà le ordinanze. Puglia, Sardegna (entrata la scorsa settimana nella fascia di rischio più alta) e Valle d’Aosta rimarrebbero rosse. Questa settimana si osserva ancora una diminuzione della incidenza settimanale, che è pari a 160,5 per 100.000 abitanti nel periodo 05/04/2021-11/04/2021 contro 210,8 per 100.000 ...

Advertising

repubblica : ?? Cabina di regia, oggi le decisioni sui colori delle regioni: solo la Campania verso l'arancione, 3 restano in ros… - napolista : Campania verso la zona arancione, dati nazionali in miglioramento L’Ansa anticipa le possibili decisioni del Minist… - PasqualeCacace5 : RT @tempoweb: Tre regioni in #zonarossa La #Campania verso l'arancione Ecco la nuova mappa dei colori - tg2rai : #Regioni, tra riaperture e l'attesa dei nuovi colori. Va verso l'arancione la #Campania. In #zonarossa solo 3 regio… - tg2rai : #Regioni, attesi i nuovi colori. Va verso l'arancione la #Campania. In #zonarossa soltanto la #Puglia,la #Sardegna… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania verso Meteo weekend, le previsioni di sabato 17 e domenica 18 aprile La situazione prevista Un flusso di correnti fredde nordorientali continuerà a dirigersi verso il Mediterraneo e l'Italia alimentando un vortice di bassa pressione in grado di condizionare ... Campania, ...

Covid, sottosegretario all'Istruzione: 'Il 3 maggio tornino tutti in classe' | Iss: Rt nazionale scende a 0,85 16 apr 10:25 Campania verso passaggio in arancione, tre Regioni restano rosse La Campania dovrebbe passare da zona rossa a zona arancione alla luce dei dati del monitoraggio settimanale Ministero ...

Campania zona arancione, oggi l'ufficialità: riaprono tutte le scuole Tra poche ore arriva l'ufficialità. Pronta la promozione in zona arancione e arrivano le riaperture di negozi, parrucchieri e altre attività. La Campania pronta ad uscire dalla zona con le maggiori re ...

LA SCUOLA IN MARE: Ripartita da Salerno la sfida alla dispersione scolastica Prima tappa del lungo viaggio attraverso il Mar Tirreno sono le Isole Eolie, poi rotta verso Siracusa. Quella di A Scuola per ... Lombardia, Sardegna, Campania) e che ha come protagonisti adolescenti ...

La situazione prevista Un flusso di correnti fredde nordorientali continuerà a dirigersiil Mediterraneo e l'Italia alimentando un vortice di bassa pressione in grado di condizionare ..., ...16 apr 10:25passaggio in arancione, tre Regioni restano rosse Ladovrebbe passare da zona rossa a zona arancione alla luce dei dati del monitoraggio settimanale Ministero ...Tra poche ore arriva l'ufficialità. Pronta la promozione in zona arancione e arrivano le riaperture di negozi, parrucchieri e altre attività. La Campania pronta ad uscire dalla zona con le maggiori re ...Prima tappa del lungo viaggio attraverso il Mar Tirreno sono le Isole Eolie, poi rotta verso Siracusa. Quella di A Scuola per ... Lombardia, Sardegna, Campania) e che ha come protagonisti adolescenti ...