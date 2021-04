Addestravano scimmie per derubare i passanti | ladri arrestati a Nuova Delhi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Due persone arrestate aDehli con la stravagante accusa di aver addestrato delleper intimorire ie rapinarli. La capitale indiana è letteralmente sconvolta dalla pericolosità dei primati, sempre più ostili per la mancanza di cibo. I criminali con leI due uominidelleper spaventare e minacciare icon lo scopo di derubarli. Sono molti gli episodi che si sono verificati negli ultimi tempi. È il caso di un avvocato che ha raccontato di essere stato aggredito da tre uomini e duementre viaggiava su un risciò, mezzo di trasporto molto comune in India. I tre uomini avrebbero aizzato lee costretto l’uomo a dare loro le sue 600 rupie, ...

Dagotraduzione dal MailonlineIn India la polizia ha arrestato due ladri accusati di aver addestrato alcunea intimidire i passanti di Nuova Delhi per farsi consegnare soldi e oggetti di valore. Una delle vittime, un avvocato, ha raccontato che ...Il terzo ladro, che si era fermato con le, è stato bloccato immediatamente dai poliziotti, mentre gli animali sono stati catturati e trasferiti in un centro protetto. La presenza di centinaia ...In India spesso le scimmie entrano nelle case e saccheggiano le provviste, ma una legge del 1972 le protegge e proibisce di catturarle.